След няколко дни медийни спекулации, визитата на севернокорейският лидер Ким Чен-ун в Пекин бе официално потвърдена.

Ким Чен-ун се е срещнал с китайския президент Си Цзинпин в Пекин на неофициално посещение, продължило от 25 до 28 март, съобщи днес китайската държавна агенция Синхуа.

Посещението на Ким Чен-ун е станало по молба на Си Цзинпин, уточни Синхуа.

Ким е потвърдил, че е готов да се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Китайската държавна телевизия излъчи кадри от Ким и Си, които си стискат ръцете пред знамената на двете страни.

Визитата на Ким бе разкрита още в понеделник от японски медии, които съобщиха, че високопоставен севернокорейски представител е пристигнал с влак в Пекин, но без да заявят със сигурност, че става дума за Ким Чен-ун.

"Нямаше никакво съмнение, че първата ми визита в чужбина трябваше да е в китайската столица. Това е мой тържествен дълг. Водих плодотворни разговори с президента Си Цзинпин за развитието на отношенията между двете ни партии и двете ни страни, вътрешното положение в двете ни страни, поддържането на мира и стабилността на Корейския полуостров и други въпроси", заявил Ким на банкет в негова чест в Дома на народите в Пекин. На вечерята присъствали и съпругите на лидера на КНДР И Сол-джу и на китайския президент Пън Лиюан.

Това бе първото известно посещение в чужбина на Ким Чен-ун откакто той стана лидер на КНДР през 2011 г. и първата му среща със Си Цзинпин. Според анализатори

посещението му е било подготовка за планираните срещи на върха с Южна Корея през април и със САЩ през май,

отбелязва ДПА.

Премахването на ядрените оръжия от Корейския полуостров може да се постигне, "ако Южна Корея и САЩ отговорят на нашите усилия с добра воля и създадат атмосфера на мир и стабилност, като същевременно предприемат мерки за постигането на мир", казал лидерът на КНДР.

Китайското правителство е информирало Белия дом за визитата на лидера на Северна Корея Ким Чен-ун в Пекин, съобщи говорителката на Белия дом Сара Сандърс.

"Китайското правителство се свърза с Белия дом, за да ни информира за визитата на Ким Чен-ун в Пекин. По време на този брифинг бе предадено и лично съобщение от президента Си Цзинпин до президента Тръмп, което му бе съобщено", каза Сандърс.

"САЩ остават в тесен контакт с нашите съюзници Южна Корея и Япония. Приемаме това развитие като поредно доказателство, че нашата кампания на максимален натиск създава подходяща атмосфера за диалог със Северна Корея", добави тя.

"Снощи получих съобщение от СИ ЦЗИНПИН от Китай, че срещата му с КИМ ЧЕН-УН е минала много добре и че КИМ с нетърпение очаква да се срещне с мен. Междувременно и за съжаление, трябва да се поддържат максимални санкции и натиск на всяка цена", написа Тръмп в "Туитър".

