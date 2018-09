Броят на жертвите на силното земетресение, ударило вчера японския остров Хокайдо, нарасна на осем, след като в развалините на къща в планинското селище Ацума бяха открити още пет трупа, съобщи Франс прес, като цитира телевизия Ен Ейч Кей.

Най-малко 39 души се водят за изчезнали в Ацума, където трусът с магнитуд 6,6 е предизвикал огромни свлачища, затрупал къщи и пътища. Над 120 са ранените.

Трусът стана в 3:12 ч. местно време днес. Епицентърът бе в окръг Ибури, на дълбочина 37 километра на остров Хокайдо.

Трусът е предизвикал разрушения и свлачища в населени места на острова. Към канцеларията на премиера Шиндзо Абе е създаден кризисен щаб. 25 хил. военни от силите за самоотбрана са пратени за ликвидиране на последиците от труса.

В град Ацума трусът е предизвикал свлачище,

което е погребало къщи и пътища, предаде Франс прес. Кадри, направени от въздуха, показват, че планините са буквално разцепени на две от внушителни свличания на кални маси, изтръгнали дървета и погълнали сгради. Пожарникарите евакуират хората от района с хеликоптери.

Земетресението предизвика и спиране на тока из целия остров Хокайдо.

Близо 3 милиона домакинства останаха на тъмно. Избухнаха и няколко пожара.

Спирането на тока стана причина и атомната централа Томари да изгуби външното си захранване и да се наложи трите реактора да бъдат охлаждани с помощта на система за аварийно захранване. Централата не работи от 2011 г., от аварията в централата Фукушима.

Заради труса бяха отменени над 200 полета и бяха спрени влакове.

След първия трус имаше серия от вторични трусове и още едно силно земетресение.

