Поне трима са загиналите и около 100 ранените след земетресението, което тази сутрин разтърси Осака. Трусът удари в индустриалното сърце на японската икономика, като влаковете и предприятията в района спряха работа.

ВИЖТЕ СНИМКИ СЛЕД ТРУСА В ГАЛЕРИЯТА

Властите предупредиха, че са възможни силни вторични земетресения в следващите дни. Хората в района се страхуват да не се повтори станалото през 2016 г., когато трус с магнитуд 6,2 беше последван от такъв със 7.

Катастрофата във "Фукушима" - човешка грешка

Цунами в Япония, има разрушения и жертви

7,4 по Рихтер удари Япония, еднометрови вълни до "Фукушима"

Днешното земетресение е със сила 6,1 по скалата на Рихтер. Огнището обаче е сравнително плитко, на 13 километра под повърхността и сеизмичните вълни бяха усетени много силно. Така трусът е оценени като 7-ма степен по Японската скала. Хората буквално не са можели да стоят на краката си по време на земетресението. То е най-силното, регистрирано в Осака, от 1923 г. насам. Тъй като огнището е на сушата няма опасност от цунами.

Загинали са 9-годишно момиче и двама възрастни на по 80 години. Срутени стени станаха причина за гибелта на момичето и единият възрастен. Върху другия паднали мебели.

В различни райони на югозападната част на остров Хоншу бяха ранени над 40 души. Около 20 са били блокирани в асансьори.

Спрени бяха над 60 високоскоростни влака на най-оживената в Япония железопътна линия от Токио до Осака. Парализирано бе движението и по други железопътни трасета, както и на много участъци по автомагистралите. Около 100 хиляди домакинства са без газ. В град Такацуки се скъса водопровод и заля улици.

Временно спряха работа редица предприятия, сред които основните заводи за сглобяване на автомобили на "Хонда" и на "Мицубиши". В най-пострадалата префектура Осака централното електрозахранване бе възстановено. След проверка на пистите започнаха отново да работя всички летища в региона на бедствието. Няма щети в ядрените електроцентрали. Правителството в Токио създаде кризисен щаб.

Breaking: At least 3 dead, 50 injured after magnitude 6.1 earthquake strikes Osaka, Japan. pic.twitter.com/5eDaDMpJIP