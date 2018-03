Северна Корея е готова на мораториум върху ядрените и ракетните си опити, ако САЩ се съгласят на преговори с изолираната държава, предадоха световните агенции.

КНДР е подчертала, че няма нужда от ядрени оръжия, в случай че има гаранции за своята сигурност.

Северът освен това е обещал да не използва ядрени и конвенционални оръжия срещу Южна Корея, а двете страни се съгласиха и да открият гореща линия между лидерите си.

Съобщението идва след рядко посещение в Пхенян от високопоставени южнокорейски официални лица, които вечеряха с лидера на Северна Корея Кин Чен-ун в понеделник.

