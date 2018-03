Севернокорейският лидер Ким Чен-ун обсъди с южнокорейската делегация, която бе на посещение в Пхенян, възможностите за разведряване на Корейския полуостров, предаде Франс прес, като цитира севернокорейската агенция КЦТА.

Ким Чен-ун прие на вечеря и разговаря с открито сърце с делегацията на Юга по проблемите, свързани с ефективно подобряване на отношенията между Севера и Юга и с поддържане на мира и стабилността на Корейския полуостров, гласи съобщението на КЦТА.

Обсъдени са възможността за среща на високо равнище, начините за намаляване на силните военни напрежения на Корейския полуостров и продължаването на диалога, се казва в съобщението, цитирано от ДПА.

Ким е казал на южнокорейските представители, че "твърдата му воля е бързо да се подобрят връзките" между двете корейски държави и да се "напише нова история на национално обединение", посочва КЦТА, цитирана от Ройтерс.

"След като изслуша специалния пратеник на Юга за намерението на президента (на Южна Корея) Мун Дже-ин за среща на високо равнище, Ким размени мнения и постигна задоволително споразумение", гласи съобщението. Ройтерс посочва, че КЦТА не уточнява какво споразумение е постигнато.

10-членната южнокорейска делегация, оглавявана от директора на Службата за национална сигурност Чун Ею-йо, направи посещение в Северна Корея с надеждата да я насърчи да преговаря със САЩ, отбелязва Ройтерс.

