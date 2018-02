Севернокорейски представители на Олимпиадата в Пьончанг отмениха в последния момент уговорена среща с американския вицепрезидент Майк Пенс, предадоха световните агенции.

По време на визитата на Майк Пенс в Пьончан за церемонията по откриването на игрите, "се откри възможност за кратка среща с ръководителите от севернокорейската делегация. Вицепрезидентът бе готов да грабне тази възможност.

