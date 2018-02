Над 170 души са в неизвестност след разрушително земетресение в Тайван.

Земетресението беше регистрирано край източните брегове на острова.

Първоначално Европейско-средиземноморският сеизмологичен център съобщи, че неговият магнитуд е 6,2, но после беше повишен на 6,4.

Епицентърът е на 102 км южно от Тайпе, огнището е било на дълбочина 15 км. По-късно бяха регистрирани най-малко осем вторични труса с магнитуд от 4 до 5,3.

Няма информация за загинали или пострадали български граждани вследствие на силното земетресение в Тайван, регистрирано в късните часове на 6 февруари 2018 г., съобщиха от пресслужбата на Министерството на външните работи.

От МВнР препоръчват на българските граждани, пребиваващи или пътуващи в района на Хуалиен, да се информират своевременно за развитието на ситуацията и да следват стриктно указанията на отговорните местни власти.

При необходимост, българските граждани могат да потърсят съдействие и актуална информация от българското посолство в Пекин на телефони +86 10 6532 1946 и +86 10 6532 1916.

По официална информация двама души са загинали, но по непотвърдена жертвите са най-малко четири. Ранените са над 200.

В резултат на стихията са се срутили няколко сгради, включително хотел и мост.

От хотела, който е 11-етажен и е частично срутен, са евакуирани 116 души, съобщи тайванската Централна информационна агенция.

