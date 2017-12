Тропическа буря предизвика свлачища и наводнения във Филипините.

Броят на жертвите непрекъснато расте. По последни данни загиналите са над 130 души.

Жертвите са от южния остров Минданао.

Nearly 90 dead, dozens missing in mudslides and flooding in southern #Philippines , according to officials pic.twitter.com/QAZIA1Cbwd