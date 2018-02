Пътнически самолет с 66 души на борда се е разбил в планински район в централната част на Иран, съобщи Би Би Си (BBC), позовавайки се на информация в местни медии.

Самолетът е катастрофирал край град Семиром в провинция Исфахан, докато изпълнявал полет между столицата Техеран и Ясуд.

Всичките хора на борда на катастрофиралия тази сутрин ирански самолет са загинали,

съобщи говорител на авиокомпанията Асеман еърлайнс (Aseman Airlines), цитиран от Франс прес.

A passenger plane flying from Tehran with 66 people aboard crashed in central Iran, local media reported. https://t.co/9SOSLStKPz pic.twitter.com/FJb0rLgcGd