Най-малко 40 души са загинали при катастрофа на бангладешки пътнически самолет, разбил се при кацане на международното летище на Катманду, съобщи Би Би Си (BBC).

Най-малко 22 души са открити живи.

Video shows firefighters at the site of a plane crash at Kathmandu airport in Nepal as the rescue operation continues. There were 67 passengers onboard, with 17 rescued so far. https://t.co/AUQEPjGPqw pic.twitter.com/lbfX2bhn98