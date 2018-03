Президентът на Русия Владимир Путин обяви в интервю за предстоящ филм, че Москва никога няма да върне Крим обратно на Украйна, съобщават медиите във федерацията.

В отговор на въпрос дали има вероятност Русия да предаде Крим на Украйна някога в бъдещето, Путин отсякъл: "За какво говорите? Такива обстоятелства не съществуват и никога няма да съществуват."

