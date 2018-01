Руският президент Владимир Путин се пошегува, че е обиден, че не фигурира в т. нар. "кремълски списък" на САЩ, разпространен първо от TAСС.

Шегата е по повод факта, че в документа фигурира голяма част от президентската администрация и от Министерски съвет. Сред тях са премиерът Дмитрий Медведев, както и дипломат номер едно на Русия - Сергей Лавров.

Вашингтон посочи, че попадането в списъка не означава автоматично налагане на санкции на тези лица.

По-късно с по-сериозен тон, държавният глава го определи като "неприятелски акт". Засега Москва ще се въздържи от ответни мерки, предаде BBC.

Министерството на финансите на САЩ публикува късно снощи местно време дългоочаквания "списък Путин" със 114 политици и 96 олигарси от Русия, смятани за високопоставени руски политически фигури като богатството на всеки от които възлиза на най-малко 1 милиард долара.



Той включва руснаци, за които се смята, че са натрупали богатство или са получили власт заради връзките си с президента Владимир Путин. Той е наричан неофициално "списъка Путин".

