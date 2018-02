Намерени са и двете черни кутии на руския самолет Ан-148 , който се разби в Подмосковието на 11-ти февруари и отне живота на 71 човека. Причините за трагедията още се разследват.

Следователите обаче са категорични, че на борда не е имало взрив.

Почти 500 останки от самолета Ан-148 и над 1400 частици от телата на загиналите са открити от спасителите в Раменски район на Подмосковието, където катастрофира руският самолет.

Вече е ясна и самоличността на някои от жертвите, сред тях има тру деца. Продължава изследването на ДНК от близките.

Екипажът не е подал сигнал за помощ. Сред възможните причини за катастрофата са метеорологичните условия, технически проблем или човешка грешка. Докато разследването продължава, в Орск и Оренбург почетоха паметта на загиналите.

Surveillance footage captures the moment of impact of a deadly plane crash outside Moscow. There were no survivors among the 71 on board, according to the Russian transport minister. https://t.co/K3Zb4OYaLv pic.twitter.com/ltmrbM8Y7l