Делегация от Пхенян е на посещение в Пекин. Това съобщават редица медии. Предполага се дори, че самият Ким Чен-ун е пристигнал в столицата на Китай вчера с влак.

По-рано сеулският вестник "Хангук илбо" и други южнокорейски издания съобщиха, че по-малката сестра на лидера на Северна Корея Ким Чен-ун, Ким Йо-чен, може би е на посещение в Пекин заедно с делегация от КНДР, пристигайки там със специален влак.

Японската агенция Киодо отбелязва, че не е изключено в делегацията да има член на ръководството на Северна Корея.

Предполага се, че Ким Йо-чен, като доверено лице на брат си трябва да разясни на китайското ръководство последните промени в политиката на Пхенян. Те включват подготовката на лидера на Северна Корея за среща с президентите на Южна Корея Мун Дже Ин и на САЩ Доналд Тръмп.

Министерството на външните работи на Китай не може да потвърди информацията

за посещението. Това заяви на редовен брифинг говорителят на външнополитическото ведомство Хуа Чунин.

"Нямаме представа за какво става дума. Ако имаме информация по този повод, ще ви информираме", отбеляза тя.

Източник на CNN съобщава, че има сериозна възможност лидерът да е там. Ако това е така, това ще е първият път, в който Ким напуска страната си, за да отиде на посещение в друга.

Предстоят срещи на Ким с президентите на САЩ и на Южна Корея. Заради това и отношенията с Китай са охладнели.

Напоследък сестрата на Ким Чен-ун е активно въвлечена в дипломацията.

През февруари тя бе в състава на делегацията на КНДР и участва в откриването на Олимпийските игри в Южна Корея. Тя предаде лично послание от брат си с покана за организиране на контакти на високо равнище. След това Ким Йо-чен участва в преговори с високопоставени южнокорейски ръководители.

Вчера японски медии съобщиха, че неназован високопоставен представител на КНДР е на посещение в Пекин, където е пристигнал с влак.

Intriguing images from Beijing, captured by Japan's Nippon TV. A 21-car train, similar to one used by Kim Jong Il in 2011, pulled into Beijing Station around 3pm. Met by honor guard and line of VIP cars. Speculation is that Kim Jong Un could be in Beijing. https://t.co/OR40pYEcgG pic.twitter.com/1G5jndciIr