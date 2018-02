Северна Корея е военна сила от световна класа заяви севернокорейският ръководител Ким Чен-ун на състоялия се днес в Пхенян военен парад, в навечерието на откриването на Зимните олимпийски игри в Южна Корея. Той посочи, че страната разполага с ядрено оръжие.

"Ние вече сме в състояние да демонстрираме пред света статута си на военна сила от световна класа", заяви пред ликуващото множество на площад "Ким Ир-сен" севернокорейският лидер.

Watch North Korea's military parade from today: While they rolled out old artillery, it was the first time they displayed the Hwasong-14 and 15 in a parade. pic.twitter.com/54YsW8bvlR — NK NEWS (@nknewsorg) February 8, 2018

По време на парада беше демонстрирана

междуконтиненталната балистична ракета от нов тип "Хвасон-15",

предаде ТАСС. В репортажите на централната севернокорейска телевизия били показани няколко пускови установки на "Хвасон-15".

В парада са участвали също танкове, обикновена и ракетна артилерия, бронетранспортьори.

Северна Корея можела "да изтрие САЩ от лицето на земята"

Северна Корея "взриви" американски самолетоносач

Представители на южнокорейското министерство на отбраната съобщиха пред журналисти, че по техни данни днешният парад е бил доста скромен, продължил е само час и половина и за разлика от друг път не е бил предаван пряко. Военният парад през април миналата година продължи почти три часа, припомня ТАСС.

North Korea stages a military parade in Pyongyang, in a show of strength on the eve of the #WinterOlympics2018 in #Pyeongchang pic.twitter.com/BA7KmUjXKd — AFP news agency (@AFP) February 8, 2018

На военния парад, посветен на 70-годишнината от създаването на Корейската народна армия, не бяха поканени и чужди журналисти, но в Туитър се появиха видео кадри, на които се виждат десетки камиони с войници, махащи към ликуващото множество, и друга военна техника.

Според южнокорейски правителствен служител, останал анонимен и цитиран от японската агенция Киодо и Асошиейтед прес, в парада на централния площад "Ким Ир-сен" в Пхенян тази сутрин са участвали най-малко 13 хиляди военни, десетки хиляди граждани, носещи цветя и скандиращи лозунги, и зрители, съобщи Асошиейтед прес



Той бе организиран в навечерието на официалната церемония за откриване на Зимните олимпийски игри в южнокорейския град Пьончан. Миналия месец Северна Корея обяви, че тази година ще отбележи годишнината от създаването на армията си на 8 февруари вместо на 25 април, когато по принцип се чества.

North Korea stages ICBM show of force at military parade on eve of South Korea's Olympics https://t.co/tU8x6r0fAf pic.twitter.com/UUZBSFhxWL — Business Insider (@businessinsider) February 8, 2018

В репетициите за събитието, продължили няколко седмици на военно летище край столицата, са участвали, според някои медийни съобщения, около 12 000 войници и до 600 единици бойна техника. Отделно от това хиляди цивилни севернокорейци са репетирали на различни площади в столицата Пхенян с традиционни в такива случаи букети от изкуствени цветя, скандирайки и изписвайки с фигури актуалните за случая лозунги.

North Korea holds military parade to mark 70th anniversary of its armed forces - WATCH HERE: https://t.co/4lqDQfVAS6 pic.twitter.com/5TWFDV20eY — RT (@RT_com) February 8, 2018

Според някои анализатори организирането на военен парад в Северна Корея точно преди голямото спортно събитие в южната й съседка може да влоши атмосферата на помирение между двете корейски държави, създала се след решението за участие на севернокорейски спортисти в игрите.

