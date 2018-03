Законодателите от Общокитайското събрание на народните представители гласуваха за отмяна на ограниченията за заемане на президентския пост в страната, което отваря пътя за пожизнено управление на държавния глава Си Дзинпин, предаде АФП.

Досега постовете на президента и заместника му можеше да бъдат заемани два последователни петгодишни мандата. 2 958 делегати одобриха мярката като част от пакет промени в конституцията на Китай. Само двама депутати бяха против, а трима се въздържаха.

Депутатите одобриха и конституционна поправка за добавяне в основния закон на името и идеите на Си Дзинпин за „развитието на социализма с китайска специфика в новата ера”.

Според поправката, в преамбюла на конституцията, където вече са вписани имената на Мао Дзъдун и Дън Сяопин, ще се появи фразата „под ръководните идеи на Си Дзинпин за социализма с китайска специфика в новата ера”.

Реформата слага край на системата, наложена през 1982 г. от бившия китайски лидер Дън Сяопин с цел да не се повтарят занапред кръвопролитията през пожизнената диктатура на Мао Дзедун и в частност хаотичната Културна революция от 1966 – 1976 г.

