Китай изглежда печели „войната“ си със замърсяването на въздуха, постигайки толкова голям напредък по въпроса, че се очаква продължителността на живота да се увеличи с повече от две години, твърди проучване на американски университет, цитирано от агенция Франс прес (AFP).

Правителството на Китай започна ожесточена борба да изчисти небето от смога, който намали продължителността на живота на хората в някои региони на страната и принуди гражданите да купуват маски и пречистватели за въздух, за да се защитят през дните с пиково замърсяване.

Вертикална гора в Нанкин ще се бори със замърсяването на въздуха

Как се търгува чист въздух и колко струва

Проучването на университета в Чикаго, публикувано в понеделник, казва, че

докато най-големият замърсител в света е изправен пред все още дълъг път за постигане на националните и международни стандарти за качество на въздуха, резултатите „предполагат, че страната печели войната със замърсяването“.

Въз основа на ежедневни данни от над 200 измервателни станции из цял Китай от 2013 до 2017 г., анализът разкрива, че нивата на фините прахови частици в градовете, считани за най-вредни за здравето, са намалени средно с 32% само за четири години.

Ако това темпо бъде запазено, то ще увеличи продължителността на живота на средностатистическия китаец с 2,4 години спрямо 2013 г. Друго проучване, публикувано от същия университет миналата година, е установило, че замърсяването на въздуха в Северен Китай е намалило продължителността на живота на хората там с три години, в сравнение с хората в южната част на страната.

China's War On Air Pollution Could Increase Life Expectancy By More Than 2 Years, Says Study https://t.co/eOBfRWJLkV pic.twitter.com/pZ5Det3LIz