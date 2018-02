Сестрата на Ким Чен Ун кацна в Южна Корея, за да участва в откриването на 23-тите Зимни олимпийски игри, съобщиха световните агенции.

Това е исторически момент, защото е първият път, в който член от управляващата династия, стъпва отвъд 38-ия паралел след войната през 50-те.

Комитет на Съвета за сигурност на ООН даде одобрение за пътуване на севернокорейска делегация в последния момент. Проблематично беше участието на включения в делегацията севернокорейски служител Чхуе Хуи, който е подложен на санкции от ООН.

Kim Jong Un's sister has landed at Incheon airport - the first time a Kim has officially entered South Korea https://t.co/ZReGVTy2tO pic.twitter.com/6x2rNXAGWo

Според мисията посещението "ще послужи като навременна възможност за намаляване на напрежението на Корейския полуостров и извън него чрез насърчаване на благоприятна обстановка за мирно, дипломатическо и политическо решение във връзка със ситуацията на полуострова".

За четвърти път двете Кореи ще излязат под общ флаг и дори ще имат един отбор по хокей за жени. Това решение предизвика доста критики в Южна Корея, защото един от основните олимпийски принципи е да не се смесват спортът и политиката.

Kim Jong Un's younger sister will be in the official Olympic delegation, the first time any member of the Kim dynasty has visited South Korea https://t.co/hSPZTFsmx1 pic.twitter.com/0fDV71LyAB