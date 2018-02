Членове на парламента в Република Корея протестираха срещу посещението на високопоставен севернокорейски генерал на олимпиадата в Пьонгчанг, смятан за военнопростъпник, отговорен за потопяването на военен кораб през 2010, и настояват за екзекуцията му.

Ким Йон Чол ще води 8-членната делегация на КНДР, която ще пристигне в неделя за церемонията по закриването на олимпийските игри.

Генерал Ким е смятан за отговорен за поредица атаки срещу срещу Юга, сред които е и торпилирането преди 8 години на корвета на Сеул, довело до смъртта на 46 души. Около 70 депутати от консервативната партия „Свобода” (Сенури) протестираха пред сградата на президентството в Сеул и настояха държавният глава Мун Дже Ин да отмени визитата.

„Ким Йон Чол е сатанински военен престъпник, който нападна Юга. Заслужава да бъде обесен на улицата”, каза ръководителят на парламентарната група на консерваторите Ким Сун Те.

„Дори небето да се отвори, не можем да позволим такъв гнусен престъпник, който трябва да бъде накълцан на парчета, да бъде поканен на церемонията по закриването на олимпиадата”, каза парламентаристът.

Говорителят на южнокорейското министерството на обединението Бек Те Юн каза, че правителството в Сеул си дава сметка за широко разпространените опасения относно посещението на Ким Йон Чол, но го е приело като „възможност за подобряването на междукорейските връзки и мирно споразумение”.

