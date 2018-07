Лидерът на сектата „Върховната истина на Аум“ Шоко Асахара, който извърши смъртоносна атака с нервнопаралитичен газ в метрото в Токио през 1995 г., беше екзекутиран чрез обесване, съобщи Би Би Си (BBC). Извършени са екзекуции и на шестима други членове на култа, отбелязват японски медии.

Атаката със зарин е най-тежкият терористичен атентат в Япония, при който загинаха 13 души, а хиляди други бяха ранени. Други шестима членове на сектата все още очакват смъртните им присъди да бъдат изпълнени.

Екзекуцията на Шоко Асахара в затвора в Токио в петък сутринта беше потвърдена от главния секретар на кабинета Йошихиде Суга. Изпълненията на присъдите бяха отложени докато не приключат окончателно обжалванията на всички осъдени, което се случи през януари.

Атентатът в Токио

На 20 март 1995 г. членове на сектата „Върховната истина на Аум“ пусна газ зарин в метрото в японската столица. Те оставиха пробити чанти, пълни с нервнопаралитичния агент върху влаковите линии в политическия квартал на Токио. Свидетели описват, че са забелязали че нещо изтича от пакетите и скоро след това усетили изгарящ дим, който засегнал очите им.

What is Hot in the World: Aum Shinrikyo founder, and Tokyo Sarin Attack Mastermind, has been executed. https://t.co/nRplLzgS7E pic.twitter.com/87aYWmkfZI

Токсинът засяга жертвите за секунди, като ги кара да се задушават и да повръщат, а някои остават заслепени и парализирани. 13 души загинаха. През следващите месеци членове на култа направили няколко неуспешни опита да пуснат циановодород в няколко други метростанции. Нападението шокира Япония – страна, която се гордее с ниска степен на престъпност и социалното сближаване.

Членовете на „Върховната истина на Аум“ бяха изправени пред съда, като 13 от тях бяха осъдени на смърт, включително лидерът им Шоко Асахара. Други шестима излежават доживотни присъди.

Какво е „Върховната истина на Аум“?

Началото на сектата е през 80-те години на миналия век като духовна група, смесваща хиндуистки и будистки вярвания, по-късно включва и елементи на апокалиптични християнски пророчества. Основателят на групата, Шоко Асахара, известен още като Чизуо Мацумото, се обявява за Христос и за първия „просветен“ след Буда.

DETAILS: Chizuo Matsumoto, AKA Shoko Asahara, is reportedly the first of 13 scheduled to be executed for the 1995 sarin gas attack on the #Tokyo subway https://t.co/T81zjyy5uf #Japan pic.twitter.com/5ChDwF877l