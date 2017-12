Най-малко 37 филипинци загинаха при пожар в търговски център в град Давао, съобщиха местните власти, на които се позова китайската агенция Синхуа.

Според зам-кмета на града Паоло Дутерте, който е син на филипинския президента, шансът да бъдат открити оцелели от пожара е „равен на нулата“.

Съобщава се също за шестима души, които са били спасени и откарани в болница, те са служители на търговския център.

Според полицията пожарът е тръгнал от мебелен магазин на третия етаж и впоследствие се разпространил и по другите етажи.

