Автобус се запали и уби 52-ма души в северозападната част на Казахстан, съобщи Би Би Си (BBC), позовавайки се на информация от казахстанското вътрешно министерство.

Петима души са успели да се измъкнат от горящото превозно средство, а екипи на спешна помощ са се погрижили за тях още на мястото на инцидента. Автобусът се е запалил в 10.30 ч. месно време в област Иргиз в региона Актобе.

Автобус изгоря в Кресненското дефиле

Смята се, че рейсът е превозвал граждани на Узбекистан до или от Русия по пътя Самара-Шимкент,

информират местни медии. Маршрутът е дълъг 2200 километра и често се използва от узбекски мигриращи работници, които пътуват до строителни обекти в Русия.

At least 52 dead in bus fire in western Kazakhstan (VIDEO via @https://www.instagram.com/askar_aktileu/) https://t.co/E53eDiW1x1 pic.twitter.com/EubXTKQEAC

Министерството на извънредните ситуации съобщи пред АФП, че в автобуса е имало 55 пътници и двама шофьори. „Петима души са получили медицинска помощ, останалите са загинали“, се казва в изявлението.

Един от шофьорите е информирал, че

пътниците са граждани на Узбекистан,

а превозното средство е регистрирано в Казахстан. Той заявил, че пожарът е пламнал изведнъж и много бързо обхванал автобуса – модел Икарус, произведен в Унгария. Тези рейсове все още се използват в бившите съветски републики, въпреки че често на възраст от няколко десетилетия.

At least 52 people have been killed in a passenger bus fire in the central Asian nation of Kazakhstan https://t.co/4kQydGBg20 pic.twitter.com/m62miZeyRZ