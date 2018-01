Загинали са 41 души при пожар в болница в южнокорейския град Мирян в петък. Близо 80 души бяха ранени.

Девет от общо 79 пострадали, са в тежко състояние.Първоначално бе съобщено за 33-ма загинали и над 40 ранени.

Пожарът е избухнал в болницата около 07:30 часа (00:30 бълг. вр.) в спешното отделение на първия етаж на главната сграда. В този момент в болницата са се намирали около 100 пациенти. Пожарът е изгасен за 1 час и 40 минути. Около 52-ма души са преместени в съседни медицински заведения, около 93-ма души намиращия се в близост старчески дом също са били евакуирани.

