Автобус е влязъл в пешеходен подлез в Москва, съобщава BBC. Петима души са загинали. 15 души са ранени, но само при четирима се е наложило да бъдат откарани в болница.

