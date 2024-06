"Аушвиц не е лагер за изтребление": Осъдиха 95-годишна германка, отричаща Холокоста

95-годишна германка, известна с това, че отрича Холокоста, бе осъдена на една година и четири месеца затвор, след като вчера съдът в германския град Хамбург я призна за виновна в подстрекателство, предаде ДПА.

Обвиненията срещу Урсула Хавербек произтичат от коментари, направени от нея по време на процеса през 2015 г. срещу бившия член на нацистката СС Оскар Грьонинг, служил като пазач в концентрационния лагер Аушвиц.

The case of 95-year-old Holocaust denier Ursula Haverbeck is coming to a close in the northern German city of Hamburg and the court could hand down its verdict as early as Wednesday.



Haverbeck, who is also known in the media as the "Nazi grandmother", was sentenced to ten months… pic.twitter.com/p1GNMFrXUv