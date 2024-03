Арестуваха четирима, пряко замесени за атентата в Москва, броят на жертвите нарасна до 93

Ч етирима души, пряко замесени в атентата в московската концертна зала, са били арестувани. Те са сред 11-те задържани за атаката снощи, каза шефът на сигурността на Русия пред президента Путин.

Сега знаем, че броят на хората, убити при снощната атака срещу Crocus City Hall, се е увеличил до най-малко 93, като се очаква броят им да нарасне, според Руския следствен комитет, съобщава ВВС.

Повече от 140 други са били ранени в Crocus City Hall, според Федералната служба за сигурност. Белият дом казва, че работи, за да разбере повече за ситуацията, а Украйна отрече да е замесена в атаката.

САЩ казват, че е достоверно, че "Ислямска държава" може да стои зад атаката, след като групировката съобщи, че те са го направили. Русия не е коментирала.

Следственият комитет на Русия сподели снимки, показващи, че боеприпаси и оръжия, за които се предполага, че са били използвани при атаката снощи. Нападателите са използвали запалителна течност, за да подпалят части от концертната зала. Причините за смъртта на жертвите са огнестрелни рани и отравяне с горивни продукти.

Смята се, че нападателите са използвали автоматични оръжия, оставяйки боеприпаси.

Концертната зала все още се проверява, като службите за спешна помощ работят за разчистване на развалините, изземване на доказателства и преглед на записи от камери за видеонаблюдение.

Сега се извършват балистични, генетични и пръстови отпечатъци.

Мерките за сигурност се затегнаха в цяла Русия, като събитията бяха отменени, тъй като националната гвардия на страната издирва нападателите и изпраща своите следователи на мястото.

По-рано бе съобщено, че в района на руския град Брянск са задържани двама заподозрени за терористичната атака в Crocus City Hall.

Твърди се, че кола с възможни престъпници е била спряна близо до село Тьопли, намиращо се близо до границата на Беларус и Украйна. В нея е имало шестима души, а четирима от тях са успели да избягат, пише каналът Baza Telegram.

