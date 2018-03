Държавният секретар на САЩ Рекс Тилърсън научил за уволнението си във вторник от социалната мрежа Twitter. Tам президентът Доналд Тръмп обяви най-новите рокади по върховете в държавата.

На мястото на Тилърсън Тръмп назначи шефа на ЦРУ Майк Помпео. За първи път в историята разузнавателната агенция пък вероятно ще бъде оглавена от жена - Джина Хаспел.

Президентът и вече бившият държавен секретар имаха различия по много въпроси, особено по ядреното споразумение в Иран.

Според CNN Тилърсън смятал за рискован стремежа на Тръмп да постигне фактическо преразглеждане на плана за действие по иранската ядрена програма. Той е съгласуван с Техеран и шестте световни сили (петте постоянни членки на ООН и Германия) през 2015 г., а през януари 2016 г. премина в стадий на реализация.

Договореностите предвиждат отмяна на санкциите, въведени срещу Иран от Съвета за сигурност на ООН, САЩ и ЕС във връзка с ядрената програма. В замяна Техеран се задължава да ограничи ядрената си дейност и да я постави под международен контрол.

Преди дни Тилърсън каза, че преговори със Северна Корея са невъзможни, а часове по-късно Тръмп прие поканата за среща с Ким Чен-ун.

Президентът искаше да промени екипа си преди да започне преговорите със Северна Корея, където залогът е висок, каза пред АФП високопоставен американски представител, пожелал анонимност.

След уволнението на Рекс Тилърсън от длъжността държавен секретар на САЩ, оставка подадоха и началничката на администрацията му Маргарет Петерлин и заместничката ѝ Кристин Чиконе.

Това съобщи във вторник телевизия Си Ен Ен като се позова на двама служители във външното ведомство на САЩ.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!