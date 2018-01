Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа закон за финансиране до 8 февруари на правителството. Така се слага край на продължилото 69 часа спиране на работата на федералните служби.

Преди това документът бе одобрен от Конгреса. Въпреки постигнатия компромис по някои въпроси нерешен остава основният проблем, заради който демократите бяха против бюджета.

Те настояват да бъдат прекратени опитите за депортиране на стотици хиляди нелегални имигранти, пристигнали в САЩ като деца.

Миналата година Тръмп спря програма, узаконяваща пребиваването им в САЩ, но даде на Конгреса срок до 5 март да приеме закон за удължаването ѝ. Тази програма сега пази от депортиране около 700 000 души.

Остана нерешен и въпросът за отпускането на нови средства за укрепване на сигурността на границите, включително за изграждане на обещаната от Тръмп стена между САЩ и Мексико.

Водачът на републиканците в Сената Мич Макконъл обеща на демократите да бъдат подновени дебатите по тези спорни въпроси. Ако през следващите три седмици не се стигне до сделка, републиканците са обещали да позволят в Сената да се дискутира предложение за имиграцията, дори то да не е изработено от двупартийна комисия и да няма подкрепата на Републиканската партия и президента Доналд Тръмп.

Big win for Republicans as Democrats cave on Shutdown. Now I want a big win for everyone, including Republicans, Democrats and DACA, but especially for our Great Military and Border Security. Should be able to get there. See you at the negotiating table!