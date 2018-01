Бившият лекар на олимпийския отбор по гимнастика на САЩ Лари Насър днес бе осъден на затвор от 40 до 175 години след свидетелските показания на 156 жени, които е насилвал докато са били момичета.

Самият Насър се призна за виновен за сексуално насилие и злоупотреба със 100 непълнолетни под прикритието на медицинско лечение. Срещу него свидетелстваха над 150 жертви на действията му, като много от тях се отказаха от анонимността, на която имат прави по закон.

Първата жертва на бившия лекар, обаче не е гимнастичка или негов пациент. Тя се казва Кайли Стивънс. Родителите ѝ били приятели със семейството на Насър, Самата тя дори работела като детегледачка на децата му.

Той първо започнал да се разхожда гол пред нея. После мастурбирал в нейно присъствие. А след това физически злоупотребил с малолетното момиче. Като тези действия се случвали дори, докато двете семейства си гостували.

Насър започнал да със сексуалните си действия срещу Кайли, когато тя била на 6 години. „Oще не бях изгубилa всичките си бебешки зъби”, спомня си момичето.

Когато Кайли била на 12 години, разказала на родителите си, че Насър триел пениса си в краката ѝ. Той отрекъл. А нейните собствени родители я обвинили в лъжа и я накарали да му се извини.

В продължение на години Насър умело се възползвал от големия си авторитет като лекар, за да злоупотребява с малки момичета. Масажите на гимнастичките, за които се грижел, често били придружавани с проникване във вагината или ануса им.

Той убеждавал момичетата, че това е нормална част от лечението на спортните им травми. В същото време голямото му влияние плашело много от жертвите му, които се опитвали да осъществят спортна кариера.

Нахалството на Насър било огромно. „Не само физически, но и психически, трябва да защитаваме нашите спортисти”, заявява той в интервю за спортна медия. „Физическите наранявания почти винаги могат да се възстановят. Умствените наранявания оставят белези, които продължават да се връщат и да ги преследват по-късно”.

“This is what it looks like when the adults in authority do not respond properly to disclosures of sexual assault.” One of the first women to publicly accuse #LarryNassar gives last impact statement before sentencing. pic.twitter.com/BKsqFVDwOS