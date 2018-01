Най-възрастната работеща холивудска актриса почина на 105 г.

Американката Кони Сойър е умряла в дома си в Лос Анджелис, съобщи сайтът TMZ .



Сойър е родена в края на 1912 г. в семейство на еврейски емигранти от Румъния.

Стартира кариерата си едва на 18-годишна възраст и има над 140 роли, повечето от които в телевизията.

Sad news: the wonderful Connie Sawyer, Hollywood’s oldest working actress, who kept performing till the very end, has died at 105. R.I.P. https://t.co/VxTuupARts pic.twitter.com/O0ubfojD9z

През 1959 г. актрисата партнира на Франк Синатра и на Едуард Робинсън в комедията на Франк Капра "Дупка в главата".

Става известна като по-възрастна с комедийните си роли. Участвала е във филми заедно с Джим Кери и Джон Траволта.



През 2012-а 99-годишната Кони Сойър става член на американската киноакадемия.

Последната роля на актрисата е на мис Съливан в телевизионната драма "Рей Донован".

А за това каква е тайна на дълголетието,

Сойър споделя: "Винаги съм казвала, че човек трябва да се движи, да стане от дивана. Обичах да плувам, да играя голф, да танцувам. Движех се много и имах доза късмет".

Our spotlight on @MPTF starts tonight at 8pm. Actress Connie Sawyer, who turns 105 in November, shares the secret of life with @BenMank77. pic.twitter.com/XcZSAYfu1c