Министърът на правосъдието на САЩ (главният прокурор) Джеф Сешънс уволни зам.-директора на ФБР в оставка Андрю Маккейб, само два дни преди пенсионирането му, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.

Маккейб беше честа мишена за гнева на президента Тръмп през последната година.

Главният прокурор заяви, че е взел решението, влизащо в сила незабавно, по препоръка на дисциплинарния орган на Бюрото (отдела за професионална отговорност) и въз основа на доклад на главния инспектор, според който

Маккейб е разрешил изтичането на информация на медиите

и не е бил откровен, дори под клетва, пред контролния орган относно разследването за имейлите на Хилари Клинтън .

ФБР очаква всеки служител да отговаря на най-високи стандарти за честност и почтеност, заяви Сешънс.

Уволнението всъщност е формално - Маккейб, който е служил над 20 години във ФБР, бе в отпуск от януари, когато доброволно подаде оставка след месеци натиск от президента Тръмп и други републиканци. Но то става само два дни преди 50-ия му рожден ден, когато щеше да добие право да излезе в пенсия с пълен размер. Сега не е ясно дали това ще се случи.

Уволнението вероятно ще повдигне въпроси

дали Маккейб е наказан прекалено сурово поради политически натиск от президента Тръмп,

който яростно го критикуваше в Туитър и призоваваше за оставката му, отбелязва Ройтерс.

Аз съм нарочен и третиран по този начин заради ролята, която играех, действията които предприех, и събитията, на които станах свидетел след уволнението на Джеймс Коми (бившия директор на ФБР), заяви Маккейб веднага след съобщението на министъра за уволнението му.

Това посегателство срещу моя авторитет е част от по-голямото усилие да се опетни ФБР и изобщо професионалистите от правоприлагащите органи. Това е част от продължаващата до ден днешен война на администрацията срещу ФБР и срещу разследването на специалния прокурор, добави той, имайки предвид разследването на Робърт Мълър за потенциална координация между Русия и предизборната кампания на Тръмп.

#McCabe

"I'm being singled out for what I witnessed after the firing of James Comey."



Wonder if he's first stop will be to see #Mueller ? pic.twitter.com/hbVyR1SpE9