Нов срив с над 1000 пункта на индексът „Дау Джоунс”. Сривът е около 4% - малко по-малък от този в понеделник, който доведе до сериозни притеснения във финансовия свят.

Основният индекс в САЩ се срина, паника на пазарите

Добри новини след паниката на борсата в Ню Йорк

Това е най-сериозният спад на основните индекси от повече от 6 години насам и се равнява на обезценяване на акциите с 1,25 трилиона долара.

You think the U.S. stock market correction is bad? Asia is worse. https://t.co/K9jw1qdwek pic.twitter.com/42auqjDHV9