Български шофьор на компанията за споделено пътуване Uber беше убит във Флорида, САЩ в неделя рано сутринта. Трупът на 29-годишният Филип Кирилов беше открит около 6.30 сутринта местно време с няколко прострелни рани. Според шерифството в Окалуза каунти убийството е станало малко преди това.

Когато полицаите откриват трупа на Филип, колата му все още е запалена

Автомобилът, спрял на кръстовище, имал камера на предното стъкло. На записа от нея се чува мъжки глас, който дава указания на Кирилов къде да го остави. 30 секунди по късно се чува и първият изстрел, последван от още два. Двамата не са се карали преди стрелбата, показва записът от камерата.

Заподозрян за убийството беше задържан във вторник вечерта. Това е 39-годишният бивш шофьор на такси Тимъти Лейн Андерсън.

Според органите на реда вероятният мотив за убийството е отмъщение към Uber.

OCSO has charged former taxi cab operator Tim Anderson of Destin with #murder in connection with the June 24th shooting death of an Uber driver on Okaloosa Island. Audio from a camera inside the Uber van captured 3 gunshots and video of Anderson running from the scene. ⭐️ pic.twitter.com/512DSIa3yA