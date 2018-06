Президентът на САЩ Доналд Тръмп реши да удължи с една година срока на валидност на едностранните американски санкции срещу КНДР. Това съобщи пресслужбата на Белия дом.

ВИЖТЕ СНИМКИ ОТ СРЕЩАТА МЕЖДУ ТРЪМП И КИМ В ГАЛЕРИЯТА

Остават в сила многобройните ограничителни мерки, които бяха въведени главно чрез постановления на президента Барак Обама през август 2010 г., април 2011 г., януари 2015 г., март 2016 г., както и тези, по нареждане на настоящия държавен глава от септември 2017 г.

Срещата Тръмп-Ким отдалечила ядрена катастрофа

Историческо ръкостискане и първи думи на Тръмп и Ким

Тези ограничения предполагат, в частност, блокирането на редица замразени активи на КНДР.

Trump officially declares North Korea still a threat, despite his claim after historic summit https://t.co/Ru4rZgNeLo