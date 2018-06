Американският президент Доналд Тръмп заяви в понеделник, че е „изненадан“ от решението на Харли Дейвидсън да прехвърли част от производството си в чужбина, за да избегне европейските мита, заради споровете между Вашингтон и Брюксел.

Белият дом в шок, спасяват документи от Тръмп с тиксо

ЕС влиза в търговската война със САЩ в петък

По-рано през деня

легендарната марка за мотоциклети обяви, че може да изнесе част от производството си извън Америка, заради европейските такси.

„Изненадан съм, че Харли Дейвидсън от всички компании е първата, която развя „бял флаг“, написа Тръмп в социалната мрежа Туитър.

Surprised that Harley-Davidson, of all companies, would be the first to wave the White Flag. I fought hard for them and ultimately they will not pay tariffs selling into the E.U., which has hurt us badly on trade, down $151 Billion. Taxes just a Harley excuse - be patient! #MAGA