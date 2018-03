Президентът Доналд Тръмп изгони държавния секретар Рекс Тилърсън и планира да номинира директора на ЦРУ Майк Помпео, за поста на първи дипломат на САЩ.

Това става точно преди деликатните преговори със Северна Корея и след като Тилърсън подкрепи Великобритания, заявявайки, че атаката срещу двойния агент Сергей Скрипал е дело на Русия.

На мястото на Помпео като шеф на Централното разузнавателно управление вероятно ще седне неговият заместник Джина Хаспел. Така тя ще стане първата жена начело на ЦРУ.

Пред „Вашингтон поуст” (The Washington Post), Тръмп похвали едновременно Помпео и Хаспел.

„Горд съм да номинирам директора на Централното разузнавателно управление, Майк Помпео, за нашия нов държавен секретар”, казва Тръмп.

„Джина Хаспел, заместник-директорът на ЦРУ, ще бъде номинирана за заместник на директора Помпео и тя ще бъде първата жена, директорка на ЦРУ, историческо събитие. Майк и Джина са работили повече от година и са развили голямо взаимно уважение”, посочва Тръмп.



„Накрая искам да благодаря на Рекс Тилърсън за службата му. През последните четиринадесет месеца бе постигнато много и аз пожелавам на него и семейството му да бъдат добре”, добавя президентът на САЩ.

Според запознати, причината за отстраняването на Тилърсън е това, че той е прекалено праволинеен, а за преговорите със Северна Корея е необходимо по-разчупено мислене.

Напускащият поста си Рекс Тилърсън не е разговарял с президента на САЩ Доналд Тръмп по въпроса и не е уведомен каква е причината за отстраняването му, съобщи зам.-държавният секретар Стив Голдстaйн.

„Външният министър не е разговарял с президента тази сутрин и не знае каква е причината, но е благодарен за възможността да служи и все още силно вярва, че обществената служба е благородно призвание и не трябва да съжалява за това”, написа Голдстaйн в „Туитър”.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!