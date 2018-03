Никога не е скучно с президента Доналд Тръмп. Ако не участва в скандал заради негово сексистко изказване или казани на глас идеи, които обиждат други страни и лидери, то е замесен в дела с бивши еротични модели и порно звезди, и всичко това, докато не обявява търговски войни в „Туитър“, пише Vt.co.

И все пак за американците остава успокоението, че президентът на САЩ е избираем на всеки 4 години, при това с ограничение от максимум 2 мандата.

Тази надежда обаче може да се окаже фалшива, с оглед на това, което каза Тръмп вчера пред донорите – хората които дават парите, на Републиканската партия.

Говорейки за китайския лидер Си Дзинпинг, който наскоро обяви, че няма да спази ограничението за два мандата, Тръмп каза: „Сега той е президент до живот, президент до живот, не, той е страхотен. Мисля, че е страхотен. Може би ще трябва да дадем шанс на тази идея някой ден“.

Едва ли е изненадващо, че след като аудио-записът от тази среща, която по принцип се проведе при затворени врати, изтече в медиите, хората в САЩ започнаха леко да се притесняват.

Вече знаем, че Тръмп планира да се кандидатира през 2020 г. При това той вече започна предизборната си кампания, само няколко месеца след като встъпи в длъжност. Т.е. едва ли има намерение ролята му на президент да приключи за един мандат.

Изказването му пред хората, които дават парите обаче показва, че той може би има и по-големи планове, свързани с промяна на конституцията на САЩ. И защо не, руският президент Владимир Путин и китайският му колега вече го направиха. Има само един проблем – САЩ са демократична държава.

Освен това идеите на Тръмп показват, че той следва това, което другите лидери правят, изоставяйки налаганата в продължение на десетилетия роля на САЩ като глобален водач, който налага демокрацията по света.

Trump, president for life?: "Maybe we'll give that a shot some day" https://t.co/GfAQLfFUiA pic.twitter.com/TjkS2stIBf