През миналия месец много хора изпаднаха в истерия заради туийтовете на Доналд Тръмп по адрес на севернокорейския вожд Ким Чен-ун и решиха, че президентът не е с всичкия си и тласка света към ядрена война.

Тръмп не остана голословен и нареди на Пентагона да разработи сценарий за превантивен удар върху ракетните установки на Северна Корея. Още около нова година обаче, тревогата се оказа неоснователна - Ким пожела връщане на диалога с Южна Корея и демократичната държава прие веднага протегнатата ръка.

Ким Чен-ун: Имам ядрено копче на бюрото

Очевидно в Пхенян се притесниха, че Тръмп може да бъде толкова рязък, колкото Обама беше предвидим. Съответно веднага се организира среща, севернокорейците възстановиха горещата линия между военните (на която те самите бяха спрели да отговарят преди 2 години) и дори се говори, че може отборите им да излязат заедно на олимпийските игри с неутралното знаме, което символизира обединение на полуострова.

Не трябва да се надценява доброжелателността на Ким обаче, тъй като севернокорейците са протягали ръка много пъти преди, за да може след това да ескалират напрежението отново до връхна точка.

Съвместно излизане на Олимпийските игри вече е правено през 2000 г и въпреки възторга който предизвиква тогава по света, дадените заявки не се реализират в никакъв политически напредък.

Обикновено целта на тази стратегия на протягане на ръка е да се прокара линия на разделение между Южна Корея от една страна, която винаги е по-диалогична и емоционално въвлечена в кризата и САЩ от друга, тъй като американците са много по-предпазливи по отношение на режима в Пхенян и предпочитат да не му гласуват никакво доверие.

Без съмнение Ким разчита и на възможността новият южнокорейски президент Мун Дже-ин да покаже приемственост със своя ментор, бившият президент Рох Мо Хюн (комуто Мун беше началник на кабинета 2003-2008), който лесно се изкушаваше да води политика на наивна ангажираност и диалог с КНДР.

Въпреки че няма причина да очакваме от севернокорейския режим да се промени радикално, има при все това основание да се смята, че

Доналд Тръмп може да потърси дългосрочно и реално решение на проблема с Ким Чен-ун.

Тръмп изглежда се е освободил от парализиращия мит за безизходицата на корейския въпрос. Обратно на приетото схващане, че Америка не може да направи нищо освен да избягва ескалациите, американците всъщност имат огромен арсенал неизползвани инструменти.

