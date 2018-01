Американският президент Доналд Тръмп се похвали, че бутонът, който трябва да натисне, ако иска да изстреля ядрено оръжие е „много по-голям“ и „по-мощен“ от този на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, пише Би Би Си (BBC).

Поредното съобщение на Тръмп в социалната мрежа „Туитър“ е поредният принос към все по-персонализираната вражда между лидерите, разполагащи с ядрено въоръжение.

По-рано тази седмица Ким Чен-ун заплаши, че неговият бутон за изстрелване на ядрени оръжия бил „винаги на бюрото ми“. Не е изненадващо, че непремерените думи на Тръмп в отговора му към Ким разпалиха сериозни дебати в социалните мрежи.

Президентът на САЩ написа: „Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун току-що заяви, че „ядреният бутон е на бюрото му по всяко време“. Дали някой от неговите хора, изтощени и съсипани от глад от режима му, ще го информира, че

аз също имам ядрен бутон, но е много по-голям и по-мощен от неговия и моят всъщност работи!“.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!