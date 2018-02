Американският президент Доналд Тръмп поиска да има голям военен парад по улиците на американската столица Вашингтон, съобщиха от Белия дом във вторник. Той е заявил, че иска в него да се включат и танкове, съобщава световните агенции.

Президентът е отправил искането си към висшето ръководство на армията в края на януари, след като е останал впечатлен от френския парад по време на миналогодишните чествания на Деня на Бастилията, на които беше гост. В момента се търси подходяща дата.

Държавният глава, говореше за тази си идея още преди да встъпи официално в длъжност.

