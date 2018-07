Президентът на САЩ Доналд Тръмп сравни днес търговските практики на Европейския съюз с тези на Китай в интервю за Фокс нюз (Fox News).

"Европейският съюз вероятно причинява също толкова вреди, колкото Китай, само че е по-малък", каза Тръмп в отговор на въпрос дали не е по-добре да действа срещу Пекин в сферата на търговията заедно със съюзници от ЕС.

"Европейците имат през миналата година търговски излишък от 151 милиарда долара. А на всичкото отгоре ние харчим огромни суми за НАТО, за да ги защитаваме", посочи Тръмп и допълни: "Европейците не искат нашите земеделски продукти. Те искат да защитят своите селски стопани. А ние не защитаваме нашите".

Ужасно е какво ни сториха, добави милиардерът. Ние всички харесваме по някакъв начин Европейския съюз, но тези страни се отнасят много зле с нас. Те се отнасят много несправедливо, добави той.

Американският президент оправда решението си да наложи на всички търговски партньори на САЩ митнически тарифи върху вноса на стомана и алуминий. Ако ние не ги прилагаме към всички, те (страните производителки) използват държави, за които те не се отнасят, и се губи много време, отбеляза той.

Тръмп увеличи през последните седмии атаките си срещу ЕС, осъждайки, според него, нечестните му търговски практики - вижте във видеото.

Тръмп заяви още, че Вашингтон планира да въведе ограничения спрямо компаниите от ЕС, които нарушават американските санкции срещу Иран, като правят бизнес с Техеран. През май Тръмп изтегли САЩ от ядреното споразумение на Иран, по силата на което през 2015 г. бяха отменени повечето западни санкции срещу Техеран. Той обеща да върне не само старите санкции, но и да въведе нови.

