Президентът на САЩ Доналд Тръмп се самоопредели като "много стабилен гений" след публикуването на критична книга, в която се поставя под съмнение способността му да изпълнява задълженията си като държавен глава, предаде Ройтерс.

"Всъщност през целия ми живот двете ми най-големи преимущества са били умствената стабилност и това че съм, тъй да се каже, наистина умен", заяви Тръмп в Туитър.

....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star.....