Акциите на „Тесла” поевтиняха рязко, след като двама висши ръководители внезапно напуснаха фирмата за производство на електрически автомобили, оглавявана от Илон Мъск.



Главният счетоводител подаде оставка по-малко от месец след присъединяването си към компанията. Същото направи и мениджърът на човешките ресурси.

Оставките дойдоха само няколко часа след като главният изпълнителен директор на „Тесла”, Илон Мъск пуши марихуана на живо в интернет с комедианта Джо Роган.



Акциите на компанията паднаха с над 10% в началото на днешната сесия на фондовата борса в САЩ.

Оставката на главния счетоводител беше очаквана след като Комисията за търговия с ценни книжа в САЩ започна да разследва фирмата за пазарна манипулация.

Откакто Мъск обяви в края на август, че планира да извади „Тесла” от фондовата борса, акциите на дружеството са поевтинели с над 20%.

