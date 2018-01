Доналд Тръмп определи африканските държави, както и Хаити, и Ел Салвадор като „лайняни дупки”. Тези думи на президента на САЩ, казани на среща с конгресмени, доведоха до глобална вълна от възмущение.

„Защо всички тези хора от страни - лайняни дупки, идват тук?”, заявил Тръмп, след като му било представено двупартийно предложение да възстанови защитата на имигрантите от въпросните региони.

Американските дипломати по целия свят бяха призовани за официално извинение.

В силно изявление ООН обяви, че е невъзможно да се опише забележката по друг начин, освен като расистка. А Ватиканът описа думите на Тръмп като „особено жестоки и обидни”. От 55-членния Африкански съюз посочиха, че казаното е „явно расистко”.

Иранският външен министър Мохамад Явад Зариф осъди американския президент Доналд Тръмп по време на конференция в Техеран в събота.

В речта си на Първата конференция на азиатските културни диалози Зариф каза: „За съжаление днес виждаме, че човекът, който държи властта в ръцете си в Съединените щати, не разбира, че обижда всички нации с тези вулгарни и неприемливи думи.”

Междувременно стана ясно, че Тръмп е коментирал на вечеря със съветниците си, че единствено е изразил това, което много хора мислят, но не смеят да изрекат на глас. Американският президент не съжалявал за казаното и обвинил медиите, че го изопачават.

Лидерите на Републиканската партия се въздържаха от изявления, с изключение на председателя на Камарата на представителите Пол Райън, който нарече вулгарния език на Тръмп „много местен”.

"All human beings are made in the image and likeness of God, and comments that denigrate nations and peoples violate that fundamental truth and cause real pain to our neighbors,” US bishops wrote in a statement.https://t.co/Z0PMALoeVU