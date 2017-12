Най-малко 9 души бяха ранени, след като мъж ги нападна с мачете в Лос Анджелис само ден преди Коледа.

Еверит Джеймисън е носил противогаз и е извършил нападението си в близост до парка "Канога" в града, съобщава в. "Дейли Стар".

По сведения на очевидците на мястото е имало служители на реда, които са открили огън по престъпника и са го ранили.

26-годишният нападател и останалите 8 пострадали са в болница. Към момента е неизвестно състоянието на нито един от тях.

Семейството на нападателя не може да повярва, че е извършил атаката. Пред LA Times те споделят, че той е работил като шофьор на камион, а преди това е бил моряк.

