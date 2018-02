Високопоставеният член в екипа на президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом, Роб Портър, подаде оставка, след като двете му бивши съпруги го обвиниха в домашно насилие.

От Белия дом излязоха с изявление, че Портър категорично отрича обвиненията и продължава да се ползва с доверието на президента Тръмп и неговия екип, но ще напусне поста си за неопределен период от време.

Неговата оставка идва след статии в „Дейли Мейл“ и „Интърсепт“, в които бившите съпруги на Портър – Колби Холдърнес и Дженифър Уилълби, го обвиняват във физически и психологически тормоз.

На две снимки Холдърнес е с насинено око, което според нейните твърдения е резултат от удар от бившия й съпруг.

WH Chief of Staff John Kelly shamelessly continued to defend Rob Porter AFTER these photos were published of one of the ex-wives Porter physically assaulted. For those who still had a remnant of respect for Kelly, this proves once & for all that he’s NOT a good or honorable man. pic.twitter.com/A9oK20yUyj