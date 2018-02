Трима души са пострадали при стрелба до щаб квартирата на Агенцията за национална сигурност в американския щат Мериленд, съобщи агенция Ройтерс.

Това е тайна разузнавателна организация, която отговаря за глобалното електронно следене, чиято централа е в покрайнините на Вашинтгтон, като информацията за стрелбата бе потвърдена от Белия дом.

Телевизия NBC News излъчи кадри, снимани от въздуха, на които се вижда как пред АНС във Форт Мийд, в щата Мериленд, полицаи са наобиколили мъж, който лежи на земята с белезници.

Three people shot and wounded outside HQ of US National Security Agency in Maryland, suspect arrested, media report https://t.co/c6v7Ydds5d

На кадрите се вижда също черен високопроходим автомобил, който се е блъснал в бетонна бариера на обекта, а в предното му стъкло личат дупки от куршуми.

Ситуацията около щаб квартирата е под контрол, няма заплаха за сигурността, съобщиха от Агенцията.

Authorities are responding to a shooting involving an SUV at a gate to the National Security Agency in Maryland. NSA says there is no ongoing threat. https://t.co/elmIHzm719 pic.twitter.com/9AM7N3a6VI