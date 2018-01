Жителите на Източното крайбрежие на САЩ се готвят за сковаващ студ след мощната снежна буря, донесла обилни снеговалежи, ветрове с ураганна сила и наводнения в някои крайбрежни зони, предаде Асошиейтед прес.

Според метеоролозите мразовитата вълна ще обхване средните части на Средния Атлантик (в щатите Делауеър, Мериленд, Ню Джърси, Ню Йорк, Пенсилвания и Федерален окръг Колумбия). Студът ще засегне и Нова Англия.

Очаква се температурите да паднат до -15 градуса по Целзий, но заради ледения вятър студът ще се усеща на някои места като при -30 градуса.

Бурята започна преди два дни в Мексиканския залив и първо порази щата Флорида, където за първи път от 30 години валя сняг. После от югоизток стихията се измести на североизток. На места поривите на вятъра бяха от 113 км/ч. На места натрупаха 46 сантиметра сняг.

