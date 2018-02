Снахата на президента на САЩ Ванеса Тръмп е откарана в болница в Манхатън като предпазна мярка, след като подозрително писмо, съдържащо неидентифицирано вещество, е било изпратено до нейния апартамент, съобщи Ен би си.

Изданието се озовава на източници от правоохранителните органи и градските власти в Ню Йорк.

JUST IN: President Trump's daughter-in-law, Vanessa Trump, taken to hospital as a precaution after she opened an envelope containing an unknown substance that was addressed to the President's son, Donald Trump Jr., at their New York apartment, police say https://t.co/zHRM3Jdwb7 pic.twitter.com/rM9ONEqlIM