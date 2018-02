Фидел Кастро Диас-Баларт, най-големият син на бившия президент на Куба Фидел Кастро, се е самоубил в четвъртък на 68-годишна възраст.

"Докторът на науките Фидел Кастро Диас-Баларт, лекуван няколко месеца от лекари поради дълбока депресия, завърши пътя си днес, първи февруари сутринта", съобщи официалният всекидневник "Гранма".

Son of Cuba's ex-leader Fidel Castro found dead, having reportedly taken his own life https://t.co/n8SuU2zAyV